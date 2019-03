Villalobos: "En Madrid no hay listas de espera en Sanidad, no como en Andalucía con los mismos recursos"

TENSIÓN ENTRE HILARIO PINO Y CELIA VILLALOBOS EN LASEXTA NOCHE

Tras hacer un repaso de los incumplimientos electorales que ha hecho el Gobierno de Mariano Rajoy, Hilario Pino pregunta a Celia Villalobos si el único fallo que reconoce es haber hecho una mala comunicación de su gestión. La política andaluza rechaza los datos del periodista y defiende con vehemencia los tres años del Ejecutivo liderado por Rajoy. Para defender sus argumentos y explicar que no se han producidos recortes porque directamente no existía dinero para distribuir, Villalobos se apoya en las transferencias a las comunidades autónomas para sentenciar reafirmarse mientras ataca a la Andalucía de Susana Díaz: "En Andalucía se tardan 35 horas para te atiendan en urgencias, en Madrid los grupos de los médicos se quitan unos a otros los pacientes porque no hay listas de espera con los mismos recortes", sentenciaba entre la risa irónica del periodista.