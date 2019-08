Antonio Maestre ha dicho en laSexta Noche que "el papel que tiene Cayetana Álvarez de Toledo es reducir al absurdo cualquier tipo de hecho para dejar claro que no tiene tantos argumentos. Si habla de Bildu no necesitaría irse a Bataclán, tenemos en España bastantes pruebas de los crímenes sangrientos de ETA. Muchísimos".

Maestre: "Llama la atención que la derecha no haga ascos a gobernar con los herederos de Fuerza Nueva"

En este sentido, el periodista ha añadido: "Me llama la atención que la derecha no haga ascos a gobernar y pactar firmando documentos con los herederos de Fuerza Nueva, el Batallón Vasco Español y todos estos grupos. Ellos pactan con los neofascistas sin problemas, se hacen fotos, llegan a acuerdos de gobierno, aprueban presupuestos... Sin embargo, luego exigen una prueba de sangre, una prueba de pureza a la izquierda porque quieren que se suicide la izquierda para que ellos gobiernen".

Remontándose a hace unos años, Antonio Maestre ha dicho que "Bildu en Navarra, en 2015, condenó explícitamente la violencia de ETA cuando Uxue Barkos se empeñó en incluirlo en el pacto de Gobierno al que llegó con ellos. Fue un documento firmado en 2015. Si dicen que Bildu no ha condenado la violencia de ETA, estarán mintiendo".

Maestre: "Vox está financiado por un grupo que era terrorista hasta hace siete años"

Sobre Vox, Antonio Maestre ha dicho que "está financiado por un grupo que era terrorista hasta hace siete años".

Francisco Marhuenda le ha respondido a Maestre: "Tú haces el blanqueo de Bildu". Además, ha apuntado: "El jefe de Bildu se llama Arnaldo Otegi, etarra, jefe de ETA. Es muy sencillo, Bildu es la heredera de ETA, te guste o no".

Marhuenda: "¿En Europa se podría pactar con gente que ha hecho lo que han hecho los islamistas radicales? No"

Acerca de las palabras de Cayetana Álvarez de Toledo, Marhuenda destaca que "la comparación que hace es acertada porque habla de Bataclán para visualizar en Europa, ¿en Europa se podría pactar con gente que ha hecho lo que han hecho los islamistas radicales? No y aquí no se debería permitir. El PSOE ha dejado mucha sangre en la lucha de ETA y no debería dejar que los de Bildu dejen que gobierne".

"A ti te parece bien porque eres de izquierda radical. Di que te parece maravilloso como persona antisistema", ha añadido Marhuenda refiriéndose a Antonio Maestre. Por su parte, Maestre ha respondido: "Ves bien que pacten con los herederos del nazismo, con Vox".