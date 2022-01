La periodista y escritora Silvia Taulés ha avanzado cómo se encuentra la infanta Cristina tras las polémicas fotos en las que se puede ver a su marido, Iñaki Urdangarin, caminando por la playa de la mano de otra mujer.

"La infanta está bastante devastada. Se entera cuando ve la revista, cuando se la mandan. No tenía ni idea. Algunos amigos suyos dicen que estaban un poco en crisis, pero ella dice que no sabía nada, que está hecha polvo", ha aseverado la periodista, que según ha indicado en laSexta Noche, "está ilocalizable porque no está dispuesta a ponerse al teléfono porque no tiene ánimo".