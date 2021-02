Victoria Abril ha asegurado que "los virus están en el mundo desde hace trillones de años" y que "nosotros vivimos" con ellos. "El 8% de nuestro ADN son retrovirus. Somos virus y bacterias. No se puede parar el virus, es como parar el mar con las manos. Mutan indefinidamente, se calman en verano y vuelve en invierno", ha aseverado la actriz y cantante en una entrevista concedida a laSexta Noche, donde también ha hablado sobre alternativas a la vacunación -que no están probadas- para hacer frente al virus.

"Lo mejor es la prevención y los sistemas naturales. Yo no tomo medicamentos. Tomo un tratamiento de la gripe homeopática. No he agarrado la gripe en los últimos 20 años", ha asegurado la artista, que ha afirmado que refuerza la inmunidad a partir de las "vitaminas y minerales" que le da su acupuntora: "Tengo 60 años y llevo 30 sin tomar una puta pastilla, ni siquiera paracetamol, y te aseguro que voy muy bien". Así, ha insistido en que no toma "medicamentos con efectos secundarios graves".

En este sentido, ha aseverado que las farmacéuticas "no quieren" curar a la población: "Quieren que estemos enfermos siempre, pinchándonos como a ganado". Abril también ha hablado durante la entrevista sobre el uso de las mascarillas, y ha lanzado un bulo respecto a ellas: "Estoy harta de las mascarillas porque están llenas de dos cancerígenos". No obstante, ha reconocido que se la pone para "comprar cuatro cosas", pero que luego se la quita: "En la calle me la quito y fumo para que no me pongan la multa de 135 euros".