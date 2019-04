La rotunda respuesta de los analistas de laSexta Noche a Vox tras su amenaza de cerrar laSexta

Víctor González Coello, vicepresidente de Vox, ha dicho que uno de los objetivos de su partido es cerrar laSexta, si pueden.

Tras sus palabras, el experto en comunicación política José Miguel Contreras, ha dicho que "es un disparate absoluto" y ha añadido que "la gente tiene que ser consciente de lo que estamos hablando, un partido plantea algo que jamás en la historia de este país a nadie se le había ocurrido".

Además, Contreras ha calificado la amenaza de "un disparate que está fuera de toda discusión, fuera de la democracia" y ha lamentado que "haya formaciones que se atrevan a plantear esto".

Francisco Marhuenda, director de La Razón, ha asegurado que "es un despropósito grande" porque "hay libertad y pluralismo". En esta línea, ha subrayado que "a Vox le pasa como a muchos políticos, que no se dan cuenta de que la culpa es de ellos".

Eduardo Inda, director de Ok Diario, ha denunciado que "poner en duda la libertad de expresión es una auténtica barbaridad porque tiene que haber medios de todo tipo". Asimismo, ha afirmado: "Coincide con las barbaridades que hace un señor llamado Pablo Iglesias, que quiere que cierren Ok Diario".

"Creo que es un error y así se lo he dicho a Abascal, igual que es un error que él no venga a laSexta porque precisamente a los sitios en los que no piensan como tú es donde hay que ir", ha apostillado Inda. Además, ha añadido: "Ellos imitan la técnica de Trump pero poniendo en riesgo un pilar esencial de la democracia, los medios de comunicación".

La politóloga y periodista Estefanía Molina ha calificado la amenaza de "despropósito" y ha argumentado: "La libertad de expresión y de información y el periodismo son pilares de la democracia". También ha denunciado que "desacreditan la labor de los medios, envían sus mensajes a sus fieles o a sus nichos de voto y se ahorran la mediación de los periodistas, quienes garantizan el contrapunto y que la información esté contrastada".

Ángela Martialay, periodista, también ha calificado las afirmaciones del vicepresidente de Vox de "disparate". "Sacan los pies del tiesto, es la táctica que siempre ha usado Vox y que le sirve para tratar de atraer a sus votantes", ha apuntado.

Por último, Martialay ha subrayado que "polemizan" a propósito y que "a ellos les sirve decir barbaridades".