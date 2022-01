César Carballo ha expresado en laSexta Noche su indignación con Novak Djokovic por "mentir" y "haber puesto en peligro la vida de algunas personas". "Él sabía que era positivo y acudió a una entrevista con un periodista de cierta edad", ha criticado, tras lo que ha defendido que "no se merece jugar el Open de Australia".

"Yo creo que Australia va a dar un ejemplo al mundo y no va a permitir que juegue. Y las casas que patrocinan a Djokovic deberían pensarse a quién patrocinan porque es un ejemplo como tenista, pero no lo es como persona, ni un ejemplo a seguir para ningún joven", ha manifestado, tras lo que ha declarado de forma tajante: "Ha puesto en peligro la vida de algunas personas y eso no se le puede pasar".