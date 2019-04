Anna Grau se planta ante la homofobia: "El odio contra los homosexuales es de maricones"

ATACADOS POR SER GAYS

"No se les puede exigir a los homosexuales que para no ser atacados se vuelvan a meter en el armario", afirma la periodista Anna Grau, que no cree que se deba dar ni un paso atrás en la lucha contra la homofobia. "Es de ser poco hombre o poca mujer no respetar a las personas homosexuales", añade.