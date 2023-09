El constructor Jon Goitia asegura en laSexta Xplica que las empresas de su sector tienen dificultades para encontrar trabajadores, circunstancia que relaciona con el hecho de que "a los jóvenes se les ha incitado -a una amplia mayoría- a que vayan a la universidad". Unas declaraciones a las que ha respondido con rotundidad José María Camarero.

"Es normal que la gente evolucione y no quiera trabajar de albañil. Habrá gente que sí quiera, pero mucha que no", responde el periodista especializado en Economía, quien matiza que "no se ha denostado la profesión de albañil y no es que la gente no quiera este trabajo". "Si estás en la construcción, sabes lo que cuesta físicamente", ha argumentado.

Camarero ha defendido que se trata de una profesión que no es comparable "a estar aquí sentado; y no, no es lo mismo". El experto ha señalado que resulta "tan injusto decir que los empresarios contratan en B, son malísimos y explotan, como decir que la gente no quiere trabajar porque está cobrando subsidios".

"Vivid un poquito más en la realidad, aunque ya sé que tenéis mucha experiencia en todo", le ha sugerido al empresario y a otros de los participantes en el debate, como se puede observar en el vídeo situado sobre estas líneas.