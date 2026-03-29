Nacho Duato: "La gente con medio centímetro de cerebro como Ayuso dice que estamos con Hamás si nos metemos con el genocidio"

El bailarín ha apuntado en laSexta Xplica que, según la líder 'pupular', "si ahora decimos 'no a la guerra', somos amigos de los ayatolás": "Eso es típico de los fascistas. Simplificar las cosas y decir los buenos y los malos".

Nacho Duato ha ofrecido una entrevista a laSexta Xplica en la que ha hablado de todo tipo de temas de actualidad, como la guerra en Irán, Cuba, Donald Trump o la mismísima presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Por su parte, José Yélamo ha expresado que hoy en día "parece que si uno señala a los sionistas, que es un régimen genocida, o señala a las barbaridades que está haciendo Donald Trump, parece que se está poniendo uno al lado de los ayatolás", entre otros escenarios.

"Eso es la gente sin cultura y la gente con medio centímetro de cerebro como Ayuso, por ejemplo, que dice que si nos metemos contra el genocidio de Gaza, estamos con Hamás", ha expuesto el coreógrafo en respuesta al presentador.

Asimismo, apunta que, según la 'popular', "si ahora decimos 'no a la guerra', somos amigos de los ayatolás": "Eso es típico de los fascistas. Simplificar las cosas y decir los buenos y los malos".

"¿Y por qué son ellos los malos? Porque lo decimos nosotros. ¿Y por qué lo decimos nosotros? Porque sois unos terroristas. Y con eso hacen con el pueblo lo que les da la gana", añade.

De esta manera, dice, "van mintiendo poco a poco y van soltando gotitas de arsénico que la gente está tomando": "Una gotita de arsénico o te mata, pero al cabo de un año estás pirado y entonces te cogen del cuello y hacen lo que quieren contigo", ha sentenciado.

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