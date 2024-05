El expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla ha asegurado este sábado en laSexta Xplica que está "alucinando con que el pueblo catalán, que es un pueblo inteligente", haya votado al líder de Junts, Carles Puigdemont, y no al partido de Oriol Junqueras. "Si fuera independentista, votaría al más coherente, que ha sido Junqueras", ha destacado el cántabro.

Revilla le ha sorprendido que en el dilema Puigdemont-Junqueras se haya votado "al fugado y no a la persona que ha pagado por su delito". "Un señor que ha pasado cuatro años en la cárcel y que ha asumido sus delitos en un juicio impecable", ha subrayado, recordando que el republicano no pudo ser el candidato de ERC en las elecciones del 12M "porque está inhabilitado". "Mientras que el otro ha sido un cobarde y se ha fugado en el maletero de un coche. Yo voto al más coherente, que ha sido Junqueras", ha añadido.

Asimismo, ha desvelado que él tiene mucha amistad con un funcionario de prisión que ha tratado con Junqueras y le ha contado que es "uno de los presos más solidarios" con los que se ha encontrado. "No hay ninguno que haya tenido un comportamiento tan exquisito", ha relatado.

Por eso, no entiende que la "gente se haya inclinado por uno que se ha pegado la vida padre en Waterloo". Por último, ha añadido que esto "no va a gustar en un sector de ERC", pero que él cree que había personas dentro del partido que no querían que él se presentara ya que si se hubiese esperado a la ley de amnistía, "hubiese sido el candidato".