Melisa Rodríguez, sobre el problema de la vivienda: "Hemos visto con distintos Gobiernos promesas de construcción de vivienda pública y año tras año no llegan"

La arquitecta ha señalado que el problema actual de la vivienda en España se debe a la "despolítica" en la materia de distintos Gobiernos que no han acertado en las medidas para regular el mercado.

Melisa Rodríguez, exasesor política y arquitecta, ha apuntado que el problema del mercado de la vivienda en España se debe a la inacción o desacierto en las medidas en la materia de distintos Gobiernos durante los últimos años, lo que ha llevado al incremento de precios de los alquileres y la dificultad para comprar propiedades.,

"Lo que estamos pagando es la despolítica de los años y no tiene un único color político. Hemos visto, con distintos Gobiernos, promesas de construcción de vivienda pública y año tras año no llegan", apunta.

Además, la arquitecta indica que lo que no se debe hacer por parte del Gobierno es señalar a los propietarios como la solución del problema: "Lo que no se puede hacer, por parte del Gobierno, es hacer responsable al propietario del escudo social del Estado. Eso no arregla el problema. Es cierto que los jóvenes tienen más difícil acceder al mercado, pero también es cierto que hay una inseguridad jurídica para el propietario".