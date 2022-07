Máximo Huerta presentó su libro 'Adiós Pequeño' en laSexta Noche y analizó la actualidad política con José Yélamo.

Preguntado por la polémica sobre Díaz Ayuso y las becas en la Comunidad de Madrid, se mostró tajante: "No pienso opinar de Isabel porque vivo en Valencia y allí el que gobierna es Ximo Puig. Creo que hay una obsesión con esta señora, que creo que es muy lista porque se puso cara a cara con Pedro Sánchez en tiempo de pandemia y es algo para elogiar".

Máximo Huerta destacó que él vive "en una España plural" en la que "hay gobiernos en Euskadi, Cataluña, Galicia, Andalucía...". En este sentido, el exministro y periodista insistió en que él apuesta "por una España en la que hay muchas autonomías" y añadió: "No me gusta que se hable solo de una presidenta autonómica, me cansa, me agota, me hastía".

Al respecto, zanjó el tema: "No me gusta jugar a dar protagonismo a una parte de este país; soy, como diría Rajoy, muy español y mucho español".

Por otro lado, Máximo Huerta habló también del proyecto de Yolanda Díaz y el papel político que podría jugar en un futuro: "Sólo tendrá éxito si va de número dos de Pedro Sánchez". Puedes ver el momento en el vídeo que se incluye a continuación.