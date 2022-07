Canciones como 'Que vengan a por mí' o 'La niña' se han convertido en himnos para el colectivo LGTBI+. Precisamente, en laSexta Noche, la arista contó cómo surgió la bulería 'Que vengan a por mí': "La hice después de ver un par de telediarios en los que salieron imágenes de una manifestación en la que había muchachos muy jóvenes con mucho odio en la mirada, pegando gritos y dije, dios mío de mi vida, tan jóvenes, con esos inyectados en salmorejo, que dices que parece van a matar a alguien, y es que a veces matan".

Así, Peláe que, según dijo, "de normal" intenta "utilizar mucho la guasa en algunas canciones para decir cosas", esta vez le tiró "la cantautora que llevo dentro", y quiso "soltar esto en 'Que vengan a por mí': "Que si vamos hacia atrás, imagínate yo, con todas las cosas que soy, quizás es la primera que van a reventar".

En lo referente a las redes sociales, la cantante y folclórica las calificó de "una cosa loca". "Ojalá en algún momento todo esté ligado a un DNI, porque no se cometerían tantos delitos. Hay gente que está todo el tiempo insultando, amenazando, y yo creo que se lo pensarían dos veces a la hora de soltar el odio, porque a la otra persona la pueden dejar tocada, evidentemente", defendió.

En otro momento de la entrevista, María Peláe habló sobre el emocionante y reivindicativo discurso que dio en el pregón del Orgullo de Torremolinos. "Por mucha gente que hoy en día me escribe, vi necesario decir todo esto, para que no se viera que es un caso aislado. Cuando me dijeron de hacer el pregón, dije que iba a contar mi historia desde la mayor honestidad posible, y creo que por eso la gente se ha emocionado con el pregón, porque no mentí en nada", expresó, tras lo que defendió: "Es necesario tener referentes como en su momento yo no tuve".

Además, la artista defendió que "aunque algún un día no haga falta, algo bueno es recordar la historia para saber de dónde venimos y qué es lo que ha pasado para no volver a repetir errores". En este sentido, Paláe destacó que "a veces da la sensación que más que pasos al frente estamos dando pasitos hacia atrás". "Sin embargo, la diferencia es que muchos estamos sacando la cabeza y estamos diciendo que aquí estamos y que no vamos a permitir esos pasos atrás y la historia vivida por nuestros abuelos y abuelas", manifestó. Puedes ver la emocionante reflexión de Peláe sobre el colectivo LGTBI+, en este vídeo.