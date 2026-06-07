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"Pocas probabilidades"

María Llapart ve los Presupuestos como la última opción de Sánchez para salvar la legislatura: "Solo tiene una posibilidad"

"¿Muy pocas posibilidades de que salgan adelante? Sí, pero si tiene alguna posibilidad de sobrevivir es demostrarles a los socios que la legislatura está viva, que tienen de verdad interés en legislar y en seguir el año que queda con unas cuentas", ha señalado.

llapart

La cronista parlamentaria de laSexta, María Llapart, considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afronta una prueba decisiva para garantizar la continuidad de la legislatura: presentar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado y tratar de sacarlos adelante en el Congreso.

"Yo creo que solo tiene una posibilidad de intentar salvar algo esta legislatura. Sería llevar los presupuestos a la Cámara", ha afirmado durante laSexta Xplica. Llapart ha reconocido que las opciones de que estos sean aprobados son reducidas, aunque considera que intentarlo sería una forma de demostrar a los socios parlamentarios que el Ejecutivo mantiene la voluntad de gobernar.

"¿Muy pocas posibilidades de que salgan adelante? Sí, pero si tiene alguna posibilidad de sobrevivir es demostrarles a los socios que la legislatura está viva, que tienen de verdad interés en legislar y en seguir el año que queda con unas cuentas", ha señalado.

A su juicio, el resultado de esa votación marcaría el futuro de la legislatura. "Si no saca las cuentas, desde luego yo veo muy pocas posibilidades de que la legislatura salga adelante", ha asegurado. "Sería la prueba de fuego de que si no consigues aprobar unos presupuestos, desde luego la convocatoria electoral yo creo que iría prácticamente pareja", ha concluido.

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