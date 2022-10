El periodista de 'El periódico' y corresponsal en Moscú Marc Marginedas explica en Sábado Clave que "entramos en una nueva fase de la guerra" tras los cuatro territorios ocupados por Rusia: "De acuerdo con la doctrina militar del ejército ruso, cualquier ataque convencional contra su territorio se puede responder con un ataque nuclear".

"Hay muchos sectores internacionalistas que están pidiendo a Putin que amenace y meta un ultimátum diciéndole que si continúan los ataques de la ofensiva ucraniana, Rusia debería responder con armas atómicas", explica Marginedad, que reflexiona sobre la situación de España en la guerra de Ucrania. Y es que Rusia nombró a España como país aliado de Ucrania y, por tanto, la ha puesto como uno de sus objetivos a la hora de defender sus territorios con armas nucleares.

Esta fase nueva con una amenaza cada vez más patente, ¿ha abierto el horizonte ante un posible desastre nuclear? "Hay una serie de pasos que todavía no se han dado y que todo el mundo espera que antes de usar ese arma habrá un ultimátum claro y directo de Putin", destaca el experto. Además afirma que "hay otra serie de pasos como una serie de preparativos que todavía las Agencias de Inteligencia occidentales no han identificado y, luego, también el uso de un arma atómica en una zona no poblaba para enviar un mensaje de que va en serio". "La escalada se está produciendo aún", detalla Marginedad.