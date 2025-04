Maestre recuerda la llamada de Mazón al alcalde de Cullera "de café, copa y puro" a las 18:22 del día de la DANA

"Hablaba de algo que no tenía que ver con la emergencia"

Antonio Maestre, periodista y escritor, ha estado en laSexta Xplica para comentar, entre otras cosas, esas llamadas de Carlos Mazón durante el día de la DANA. Durante ese 29 de octubre en el que el president estuvo ilocalizable mientras Valencia se inundaba y morían 228 personas.

En concreto, Maestre recuerda una conversación: "Un apunte. A las 18:22 hubo una llamada al alcalde de Cullera que él definió como de café, copa y puro. Que hablaba de algo que no tuvo nada que ver con la emergencia. A las 18:30 empieza la desaparición, hasta las 19:43.

Después, otra llamada: "La llamada un minuto antes de que se mande la alerta tras estar hora y cuarto desaparecido. Que se pida que se mande la alerta, que no puedan contactar y lo hagan un minuto antes para mandar la alerta... no hace falta ser muy inteligente".

Anteriormente, Maestre ha afirmado que la postura de Feijóo con Mazón "demuestra debilidad": "Si le montas una gestora empieza a perder poder orgánico en el partido. Empiezan las presiones, porque no puede decidir ni sobre cargos ni sobre puestos. No alcanzo a comprender a Feijóo. Habla de valentía, pero si Mazón sigue de president es por cobardía. Si no estuviera aforado, la jueza de Catarroja se lo habría llevado por delante".