Lola es una pensionista que denuncia estar "rabiosa" por lo que dicen los bancos sobre las pensiones y del dinero que, dicen, se invierte en ellas. "Pero, ¿por qué no miran el sueldazo que cobran los políticos?", lamenta. "¿Por qué solo hablan de los pensiones y no del dinero que ganan los políticos por no hacer nada, por no hacer nada más que calentar el asiento?", afirma Lola entre los aplausos de los asistentes al plató de laSexta Xplica, donde el debate y la tertulia iba dedicada expresamente a las pensiones.

Pero además, se queja Lola de que efectivamente subieron las pensiones, pero "¿de qué vale que las suban si la cesta de la compra ha subido un 30-40% y vamos a tener que freír los huevos con agua porque no podemos comprar aceite?", lamenta Lola. En el vídeo podemos ver al completo la denuncia de la pensionista Lola.