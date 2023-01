Laura Fernández, psicóloga, ha destacado en laSexta Xplica que "los niños con ocho años están ya sintiendo malestar con su cuerpo", tras lo que ha defendido que "no hay alimentación saludable si no hay flexibilidad". "La alimentación no es solo lo que me voy a comer, sino que tiene un componente emocional indudable y un componente cultural", ha señalado.

En este sentido, Fernández ha subrayado que "hay niños pequeños que ya empiezan a sentir malestar y que viven en un contexto de redes sociales, donde movimientos como el 'Realfooding' llevados al extremo puede provocar una relación difícil con la comida". "Se puede empezar a decir que esto 'sí' y esto 'no', esto me lo prohíbo y esto me lo permito... El 'Realfooding' es un contenido muy accesible en edades muy tempranas y hay que tener mucho cuidado", ha advertido, al tiempo que ha afirmado que "a veces es más saludable comerte un donut que una manzana en según qué momento y que contexto".