laSexta Noche entrevista en exclusiva a Pau Gasol: "No me veo en política y no creo que me llamen"

"Mi intención es seguir en San Antonio", afirma el pívot español Pau Gasol, que confiesa que se encuentra "muy a gusto" en su actual equipo. "Es uno de los mejores equipos de la NBA", apunta. Gasol descarta así una posible vuelta al Barça.

Pau Gasol cuenta cómo vivió su primer All Star en la NBA, un partido que jugó enfermo. "Pasé dos días en cama con fiebre. No disfruté como me hubiera gustado".

"Sin duda se le echa mucho de menos", Pau Gasol le ha dedicado unas bonitas palabras al periodista fallecido Andrés Montes.

España tiene unas cifras de obesidad infantil cada vez más parecidas a las de EEUU. Desde la Fundación de Pau Gasol luchan contra ella animando a hacer más deporte y comer más sano.

"Siempre me he mantenido al margen de estos temas. No quiero que manipulen mis palabras ni de un lado ni de otro", afirma el jugador de baloncesto Pau Gasol, que espera que encuentren una solución a la situación de Cataluña.

El jugador de baloncesto habla sobre sus estudios musicales y sobre la pasión que siente por la música clásica y la ópera.