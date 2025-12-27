El juez Castro explica por qué no le "convence" la sentencia al fiscal general: "Las contradicciones tenían que haber conducido a una absolutoria"

"El señor Martínez Arrieta se lo ha currado; ya sabía que el fallo era condenatorio", expresó el magistrado, quien señaló que "los cinco magistrados han incurrido en contradicciones sobre la nota de prensa".

El juez Castro habló en laSexta Xplica sobre la sentencia al fiscal general y señaló que "los conservadores entienden que es correctísima", mientras que "los progresistas entienden que es una aberración". "El señor Martínez Arrieta se lo ha currado. Ha readaptado una sentencia hábilmente y profusamente argumentada; tenía que argumentar una sentencia cuando ya sabía que el fallo necesariamente es condenatorio", subrayó el magistrado.

"La sentencia pretende convencer a los ciudadanos de que entre las dos opciones posibles la más racional y la más ajustada a derecho es la condena, y a mí eso no me convence y a muchos juristas por supuesto que tampoco", expresó, tras lo que criticó que "los cinco magistrados han incurrido en francas contradicciones sobre la nota de prensa". Y sobre la revelación de secretos, Castro defendió que "no hay ninguna prueba". "La dubitación y las contradicciones tendrían que conducir a una sentencia absolutoria", afirmó.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de 2025. Los más vistos del año.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí