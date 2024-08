En una nueva entrega de LaSexta Xplica, el programa volvió a poner sobre la mesa uno de los temas que más preocupa a los españoles: la dificultad de acceder a una vivienda debido a los bajos salarios. Esta vez, la problemática fue expuesta por Rita Medina, portavoz de la plataforma de empleo juvenil Lideremos, quien ofreció una perspectiva clara y directa sobre la situación que enfrentan muchas comunidades autónomas en España.

Rita Medina, originaria de Canarias, subrayó la importancia de considerar las realidades regionales al hablar de salarios y acceso a la vivienda. "Para mí, el tema del salario, creo que hay muchísimas realidades. Yo vengo de una comunidad autónoma en la que uno de cada tres canarios está en riesgo de pobreza; tenemos el segundo sueldo más bajo de España", comentó Medina, dejando claro que en regiones como Canarias, la situación es especialmente crítica.

La joven canaria no dudó en señalar que, si bien aumentar los salarios no resolverá todos los problemas, es una medida urgente y necesaria para comunidades autónomas que enfrentan altos niveles de pobreza y sueldos bajos. "¿Subir el salario va a solucionar todos los problemas que tenemos? No, pero en comunidades autónomas como la nuestra es necesario", afirmó, dejando en evidencia la desigualdad que existe entre las diferentes regiones de España.

Además del tema salarial, Rita Medina también abordó la discusión sobre la reducción de la jornada laboral, un tema que ha ganado protagonismo en el debate público. Sin embargo, Medina fue clara en su postura, señalando que, en su opinión, es más crucial centrarse en el aumento de sueldos que en la reducción de horas de trabajo. "Es más importante la subida de sueldos que la reducción de la jornada laboral", explicó, aunque matizó que lo ideal sería encontrar un equilibrio entre ambas medidas para mejorar la calidad de vida de los trabajadores.