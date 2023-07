Gonzalo Bernardos ha indicado en laSexta Xplica que las tasas de reservas y ocupaciones este año "son bestiales". "Vamos a superar el récord de 2019 en visitantes extranjeros y en gasto de turistas", ha asegurado.

Por tanto, ha defendido que él no está de acuerdo con que se reduzca el gasto de las vacaciones, ya que considera que se han vuelto "algo esencial para las personas". Una postura que José María Camarero ha rechazado de forma tajante.

"Hay gente que no se puede ir de vacaciones, parece que no bajamos a la tierra", le ha respondido a Gonzalo Bernardos. El periodista ha indicado que hay mucha gente que no cuenta con el dinero suficiente para poder permitirse unas vacaciones. "Algunas personas se están financiando con créditos indebidamente para poder irse", ha advertido.