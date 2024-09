José Luis Ábalos ha estado en laSexta Xplica y ha respondido a las preguntas de José Yélamo sobre el caso Koldo. Entre ellas, se encontraba el informe de Transportes, liderado por Óscar Puente, su sucesor.

El exministro ha admitido que mantenían una buena relación, como ya afirmó Puente, pero el informe ha cambiado la situación: "Era recíproco. He tenido el respeto, valoración y cariño (con Puente). Por eso me duele más todavía. No hay ninguna necesidad y como tal, se me escapa el propósito".

"Ese informe, al que no se dio parte la justica, obviamente el juzgado lo ha requerido. Y ha sido incorporado a la causa. Entonces era intentar presentar un informe crítico, por eso encargué a un perito judicial, pero para poderlo presentar necesito personarme como perjudicado y es lo que me han rechazado", ha añadido.