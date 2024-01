Javier Díaz-Giménez, profesor de IESE Business School, defendió en laSexta Xplica que "las situaciones de los jóvenes, de los trabajadores y las personas mayores son muy diversas". "Hay muchas personas que terminan sus carreras y que entran en el mercado laboral y ganan 2.000 o 3.000 euros, como le pasa a mi sobrino, y el día que querías le traéis y se lo preguntáis", aseguró.

En este sentido, Díaz-Giménez afirmó que "hay muchos que se emancipan si quieren y si no quieren no se emancipan, y se pagan un alquiler o no se lo pagan". "Al final, a uno le pagan lo que vale su tiempo, dependiendo de lo que haya estudiado y de su experiencia. Yo he sido becario hasta los 30 años y no me ha pasado nada, no me han arruinado ninguno de mis sueños", expresó, a lo que añadió que, en su caso, se ha "dedicado a estudiar", y después ha "empezado a trabajar". "No entiendo este llanto y queja permanente", criticó. el profesor.