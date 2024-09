Este miércoles Pedro Sánchez dio comienzo al nuevo curso político desde el Instituto Cervantes de Madrid y lo hizo con una frase que está dando que hablar: "España será un país mejor si tiene más automóviles eléctricos, por cierto fabricados en España, más autobuses públicos y, por tanto, más transporte público y menos Lamborghinis".

Una frase reproducida para señalar su intención de subir más los impuestos a los ricos y que ha generado un intenso debate entre Melisa Rodríguez y Antonio Maestre.

"Pedro Sánchez se escucha a sí mismo y se retroalimenta y se olvida al día siguiente. Estamos ante una clase política que quiere generar complejos a la gente que no puede aspirar a x. Cuanta más gente tenga dinero en España es mejor para todos y no se trata de repartir miseria, sino generar riqueza. El programa (del Gobierno) sí que ponía cientos de miles de vivienda social que iba a construir el Gobierno. La gente en La Palma sigue viviendo en caravanas o casas de amigos. No puedes criminalizar al propietario", indicaba Melisa Rodríguez.

Una opinión que provocó la reacción de Maestre: "Eso no es verdad si no se les grava fiscalmente, si no solo se crea desigualdad. Yo quiero que el que tiene pague más. Yo no odio al que tiene ni a nadie. Yo no conozco a nadie que tenga un Lamborghini solo sé que el del Lamborghini tiene que pagar más que el que tiene un Seat Panda".

Por otro lado, durante el Comité Federal del PSOE este sábado se vio en la puerta de Ferraz pasar precisamente un Lamborghini, sin saber si fue casualidad o intencionado por parte de alguna persona, situación con la que bromeó Maestre: "Si hacen una encuesta (a los propietarios de Lamborghinis) marxistas no son".