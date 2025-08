Una ingeniera financiera afirma que el Gobierno "miente" cuando dice que el "poder adquisitivo crece"

Gisela Turazzini, ingeniera financiera, compartió su punto de vista sobre la situación económica actual de España, especialmente en un momento en que muchas familias no pueden permitirse unos días de descanso.

"La semana pasada escuchábamos decir al señor Feijóo que las vacaciones estaban sobrevaloradas, y no, señor Feijóo, lo que está sobrevalorado es un Gobierno que miente diciendo que el poder adquisitivo de los españoles crece, cuando tenemos muchas familias viviendo en caravanas, sobre todo en esta época del año", criticó la experta con contundencia.

Turazzini también puso en duda los datos que ofreció el presidente Pedro Sánchez hace un mes, al afirmar que "no reflejan la realidad". En su opinión, el crecimiento económico del país no es tan sólido como se presenta: "El PIB per cápita real en España solo ha crecido un 1,4% desde 2019, y no el 9% del que presume el presidente Sánchez", apuntó.

Una afirmación que relaciona directamente con las dificultades de muchos ciudadanos para disfrutar del verano: "El 66% de los españoles recorta vacaciones, el 20% las financia a crédito y un 8% ni siquiera puede irse", añadió, señalando las consecuencias que esta realidad tiene en el día a día de muchas familias.