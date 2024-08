Los españoles destinan el 40% de su salario bruto a impuestos, según el OCDE. Ante esto, Gisela Turazzini propone una reforma del sistema de impuestos en laSexta Xplica: "Creo en el bienestar de las personas, pero no tanto en el Estado del Bienestar. Yo sueño con un Bienestar sin tanto Estado", defiende, ya que, hacen una "mala gestión de los recursos" y esto provoca que suba "el coste marginal de los servicios públicos".

"Hay que devolver a la sociedad civil el bienestar del estado", defiende en este vídeo, en el que opina que "no es que paguemos muchos impuestos, es que se gestionan mal". "Lo que tendríamos es que ir a una economía en la que quien cobre el SMI no pague impuestos", asegura, porque "se está creando una injusticia fiscal" con aquellos que pagan más impuestos por tener más. "¿Por qué tengo que irme a un gravamen de 45% porque yo gane más dinero?", se pregunta la colaboradora.

Unas palabras ante las que no puede evitar reaccionar Gonzalo Bernardos: "¿Tú eres (seguidora de) Milei, no? ¿O eres de Vox? Lo que estás diciendo es poner un tipo fijo, que se carga la progresividad", explica el economista. "No me gusta la política y hacer alusiones a partidos políticos me parece muy bajo", responde Turazzini, quien deja claro que lo que pide es "un gravamen porcentual" porque gravar por escalas "desincentiva".