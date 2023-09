Javier Oliver, ingeniero, afirmó en laSexta Xplica que "parece que es un delito el ser rico o que a una persona le vaya bien", tras lo que defendió que "hay que incentivarlos y seguir apoyando", unas palabras que no sentaron nada bien a Afra Blanco, quien respondió que "sobre todo, hay que apoyar a los más pobres". "Igual lo que tenemos que hacer primero es prevalecer el derecho humano y proteger a los más pobres, por un tema de supervivencia, sociedad, Estado de Bienestar. Ya está bien el concepto de proteger a los ricos para abandonar a los pobres", manifestó la sindicalista.

En ese momento, Oliver añadió que hay que proteger "a los pobres que tengan constancia y quieran superarse", un comentario que Blanco tachó de "relato tramposo". "Hay una cosa que se llama derecho humano, y no hay más debate. Vosotros estáis defendiendo la protección de la persona más rica, y yo la perspectiva que trato de situar es que por un concepto de sociedad, Estado de Bienestar o aunque solo sea por un tema de no andar por la calle con vergüenza al saber que no estamos ayudando a las personas que se quedan atrás, hay que apoyar a los más pobres", defendió la sindicalista.

En este sentido, Afra Blanco destacó que "una de cada cinco personas en España se encuentra en una situación de pobreza real", mientras que Javier Oliver reaccionó a la intervención de la Xplicadora lanzando una pregunta: "¿Qué hacemos con las personas que no quieren superarse?". Puedes ver el tenso momento entre ambos en el vídeo principal que acompaña a esta noticia.