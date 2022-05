Shangái afronta casi 40 días de cuarentena. La política de '0 COVID' en China está causando estragos en la población, que ya sufre los efectos de estar un largo periodo encerrados. "Empezamos con cuatro días y aunque teníamos el cuerpo preparado para que fueran 14, que hagamos una cuarentena de 40 días... hay mucha incertidumbre. Mucha gente está decidiendo dejar China", ha aseverado el youtuber This is Lalo.

Además, ha explicado, todo ello está afectando a los suministros y las exportaciones: "Es una locura, porque no solo es el puerto, sino que por ejemplo un camionero que viene desde las provincias del este de China no puede entrar. Además, se arriesga a dar positivo y quedarse aquí, por lo que no están entrando muchas cosas aquí". En el vídeo principal de esta noticia explica cómo está viviendo la situación en esta nueva oleada de casos, además de analizar las impactantes imágenes del traslado de un cadáver que resulta ser una anciana viva.