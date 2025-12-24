Un hombre que volvió a casa de su madre con sus hijos: "Veo a jubilados a diario comprar la comida por lonchas, ni por kilos ni gramos"

"He tenido que volver a casa de mi madre a darle más problemas todavía. Me cargo a mi madre y me cargo yo", confesó Óscar Romero, en laSexta Xplica, quien recomendó a la juventud irse a vivir fuera de España.

Óscar Romero intervino en laSexta Xplica para hablar de la crisis de la vivienda en España desde su experiencia personal, tras verse obligado a regresar al hogar de su madre. Durante su intervención subrayó su contacto directo con la realidad social: "Soy una persona que está en la calle y habla todos los días con personas que te dicen lo que es real".

"Si alguien espera que van a hacer esa cantidad de viviendas en la próxima legislatura o en cualquier otra, lo lleváis claro", criticó el hombre, que recordó que "no se va a hacer ni una cuarta parte porque no lo han hecho nunca".

También cuestionó el impacto real de las subidas del salario mínimo frente al encarecimiento del coste de la vida. "Ya podemos subir el salario mínimo a la velocidad que sube un kilo de patatas o de tomates", señaló, añadiendo que "tendríamos que multiplicarlo por cinco". En ese contexto, lamentó escenas que asegura ver a diario, como que "los jubilados piden la comida por lonchas en el supermercado", "ya no por kilo ni por gramos".

