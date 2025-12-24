El análisis de Camarero sobre la crisis de la vivienda: "Está condicionado por inversores que la ven como un buen lugar para obtener un gran rendimiento"

El periodista económico reclama al Gobierno que apruebe una batería de medidas para tratar de facilitar el acceso tanto al alquiler como al mercado hipotecario para los jóvenes: "La gente se está quedando en la cuneta".

La crisis de la vivienda será, sin duda, uno de los grandes retos a los que se enfrentará el Gobierno en 2026. Tal es la preocupación por el problema habitacional que el Ejecutivo anunció este martes la prórroga hasta 2027 de la moratoria de desahucios de alquiler a familias vulnerables.

Sin embargo, el periodista económico José María Camarero sostiene que esta medida es un parche que debe ir acompañado de cambios estructurales, ya que "el de la vivienda es el gran reto que tiene tanto este Gobierno como el que venga".

Camarero sostiene que, a la hora de analizar el incremento de los precios, hay que tener en cuenta que el sector inmobiliario "está condicionado por la entrada de muchos inversores que encuentran en la vivienda un buen lugar para obtener un gran rendimiento".

Para atajar esta crisis, Camarero propone "fomentar que mucha más gente ponga su vivienda en alquiler" dando una mayor seguridad jurídica. Además, pide revisar los impuestos para la primera vivienda, de forma que se pueda facilitar a los jóvenes convertirse en propietarios.

Por ello, el colaborador de Al Rojo Vivo pide al Ejecutivo que actúe pese al "hándicap que tiene por la falta de apoyo parlamentario". "Hay que actuar, porque la gente se está quedando en la cuneta al no conseguir una vivienda que no le suponga más de un 30% de sus ingresos", concluye Camarero.

