Ahora

Lotómetro

Comprueba tu décimo de la Lotería de Navidad de 2025

El drama de la vivienda

El análisis de Camarero sobre la crisis de la vivienda: "Está condicionado por inversores que la ven como un buen lugar para obtener un gran rendimiento"

El periodista económico reclama al Gobierno que apruebe una batería de medidas para tratar de facilitar el acceso tanto al alquiler como al mercado hipotecario para los jóvenes: "La gente se está quedando en la cuneta".

ARV CAMARERO

La crisis de la vivienda será, sin duda, uno de los grandes retos a los que se enfrentará el Gobierno en 2026. Tal es la preocupación por el problema habitacional que el Ejecutivo anunció este martes la prórroga hasta 2027 de la moratoria de desahucios de alquiler a familias vulnerables.

Sin embargo, el periodista económico José María Camarero sostiene que esta medida es un parche que debe ir acompañado de cambios estructurales, ya que "el de la vivienda es el gran reto que tiene tanto este Gobierno como el que venga".

Camarero sostiene que, a la hora de analizar el incremento de los precios, hay que tener en cuenta que el sector inmobiliario "está condicionado por la entrada de muchos inversores que encuentran en la vivienda un buen lugar para obtener un gran rendimiento".

Para atajar esta crisis, Camarero propone "fomentar que mucha más gente ponga su vivienda en alquiler" dando una mayor seguridad jurídica. Además, pide revisar los impuestos para la primera vivienda, de forma que se pueda facilitar a los jóvenes convertirse en propietarios.

Por ello, el colaborador de Al Rojo Vivo pide al Ejecutivo que actúe pese al "hándicap que tiene por la falta de apoyo parlamentario". "Hay que actuar, porque la gente se está quedando en la cuneta al no conseguir una vivienda que no le suponga más de un 30% de sus ingresos", concluye Camarero.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Comuns denuncia a García Albiol ante la Fiscalía de Odio y Discriminación por el macrodesalojo de Badalona
  2. Guardiola, abocada a entenderse con Vox después de que Ferraz y Génova no estén en el escenario del entendimiento
  3. Los archivos de Epstein apuntan a que Trump habría violado a una mujer que tiempo después apareció muerta
  4. Trump restringe el visado a Thierry Breton y otros cuatro directivos europeos que luchan contra los discursos de odio
  5. Un niño de 12 años evita que un delincuente sexual británico secuestre a su hermano de dos en un parque de Barcelona
  6. 2025, el año en el que las mujeres se levantaron contra la violencia sexual en la política