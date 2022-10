En laSexta Xplica, el profesor de Economía Gonzalo Bernardos ha denunciado la situación que aún hoy siguen viviendo los camareros en el sector hostelero frente a las quejas de los restauradores: "Si faltan informáticos, se les sube el sueldo y se le mejoran las condiciones; se les dan retribuciones extralaborales, como aportación a un plan de pensiones, bonos guardería, etc. Si faltan profesores, también. Ahora, si faltan camareros, no. El sueldo no se puede subir, no se pueden pagar las horas extra. ¿Y dónde están las inspecciones de trabajo? Porque a los restaurantes y bares no van".

"¿Por qué trabajan horas extra gratis? ¿Por qué trabajan en fines de semana y no reciben pluses? ¿Por qué realmente tienen contratos de cuatro horas y trabajan ocho y diez? Todo esto es lo que degenera la profesión", ha denunciado Bernardos, quien ha sentenciado que la razón por la que "todo el mundo quiere estudiar para ser cocinero pero nadie para ser camarero" es porque las condiciones en el segundo caso "son pésimas": "Al final, ¿quién acaba haciendo de cámarero?".

El Xplicador lo tiene claro: "Personas a tiempo parcial que están estudiando una carrera y se quieren ganar un dinerito mientras estudian, pero que no son profesionales". Así, ha finalizado su intervención en esta sección del programa reclamando el fin de la llamada 'economía low cost': "Nos arruina a todos. Hemos de pedir un buen servicio, un buen menú, y pagar más porque también recibiremos más salario. El neoliberalismo y el empobrecimiento de la inmensa mayoría se tiene que acabar".