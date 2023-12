El profesor de Economía Gonzalo Bernardos analizó en laSexta Xplicael impuesto a la banca: "Es muy sencillo, lo que nosotros observamos es que a partir del segundo semestre de 2022 la banca dispara beneficios, el Gobierno se da cuenta y pone en el mismo cóctel a las energéticas y a la banca".

"La banca está ganando más que nunca"

Según Gonzalo Bernardos, "los resultados de este año de la banca certifican que está ganando más que nunca" y pone varios ejemplos: "El Sabadell ha pasado de 2.000 millones de beneficios, La Caixa nunca ha ganado tanto como ahora, BBVA y Santander, más o menos igual que los anteriores bancos".

El profesor afirmó que esta realidad se da "con muchísimo menos crédito hipotecario que en 2007" porque las nuevas hipotecas dadas este año "no llegan ni a la mitad de 2006-2007".

"Los tipos de interés altos no benefician a los consumidores"

"Lo han hecho con tipos de interés más altos que les ha dado mayores beneficios. Hay alguien que, como máximo responsable de Unicaja, que dice que los tipos de interés altos no les benefician, pero está claro que los tipos de interés altos no benefician a los consumidores, no benefician a quien se quiere comprar una casa y que las entidades financieras se están forrando", añadió.

Además, Gonzalo Bernardos zanjó que "a muchas de ellas se les regalaron bancos" y concluyó que el impuesto a la banca, "quizá sea el mejor puesto de España junto con el de las energéticas".