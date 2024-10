"No es serio que un Estado de derecho democrático esté sacando dinero público para pagar el silencio de la amante del jefe del Estado. Eso es lo que no es serio". Así de tajante se muestra José Yélamo con Felipe González, que se negó a hablar de las conversaciones del rey Juan Carlos y Bárbara Rey en 'Espejo Público' alegando que no era serio, tras escuchar los nuevos audios de la exvedette, en los que reconoce que llegó a cobrar hasta 35 millones de pesetas.

"El chantaje, si lo hubo, fue al Estado", comenta Gabi Sanz, y añade que "está mal que el rey pagara con la fortuna B, pero peor fue que el Estado haya estado 30 años sometido a ese chantaje, desde el Gobierno de Felipe González, al de Aznar". "Y no sé si el de Zapatero, porque me aseguran que, cuando llegó él, se acabaron los pagos a esta señora, de entorno a 11.000 euros mensuales", afirma en laSexta Xplica.

"Esta historia habla muy mal del Estado en su conjunto. Nadie discute a Juan Carlos el papel importante que tuvo al principio de la Transición, pero ahora está perdiendo el sentido de la realidad", dice, ya que, en su opinión "los reyes no escriben memorias, asisten a la historia".

"Juan Carlos no es Isabel Pantoja, no puede salir a rebatir lo que dicen porque siempre habrá alguien que le podrá rebatir y eso, un rey, no se lo puede permitir porque va en detrimento de su hijo, que es lo que no esta teniendo en cuenta", se muestra crítico en este vídeo, donde José Yélamo descarta que el emérito "vaya a dar explicaciones".