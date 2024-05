El fisioterapeuta de La Paz y medical coach, Luis Pablo García, ha señalado este sábado en laSexta Xplica que "quizás a los gobiernos no les interesa" que se adopten unos buenos hábitos alimenticios.

El experto trabaja el plano físico, pero también el mental con los pacientes por eso incide en la importancia de la nutrición. "Yo trabajo de manera global. No soy dietista, pero hago mucho trabajo con el ayuno. Incorporo mucho el tema de la meditación", ha destacado.

Y ha subrayado que "hay muchos factores que no se tienen en cuenta" como "el estrés, muchos malos hábitos que están relacionados con la nutrición y con lo que comemos porque no se trabaja". "Dice mucho eso. ¿Por qué los gobiernos no actúan? Quizá les interesa que comamos mal. Hay mucho dinero: medicamentos y nutrición", añade.