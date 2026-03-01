Ahora

Sobre los ataques

Fernando Arancón: "La incógnita es qué viene después. Si solo hay un descabezamiento, generas caos"

El director de 'El Orden Mundial' sostuvo en laSexta Xplica que "si Jamenei pensaba que podría escapar si Israel pensaba asesinarle, estaba bastante equivocado" y que los israelíes intentarían "desestabilizar" al pueblo iraní "como parte del plan".

El director de 'El Orden Mundial', Fernando Arancón, analizó en laSexta Xplica el escenario internacional tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior represalia de este último. Así, aseguró que "la incógnita es qué viene después" de lo ocurrido este sábado.

Antes de que se supiera que el líder supremo ayatolá, Ali Jamenei, había fallecido en uno de los ataques -que era el objetivo principal de sus atacantes-, Arancón sostuvo que "Israel tiene la capacidad de lograr algo así" y recordó sus antecedentes.

"Desde Hizbolá, varios líderes de Hamás, el consulado de Damasco... Tienen la capacidad de hacer algo así. Si Jamenei pensaba que podría escapar si Israel pensaba asesinarle, estaba bastante equivocado", añadió.

Asimismo, ha analizado cuál es el alcance de todo lo que ha ocurrido en las últimas horas: "Cuando eliminas un régimen tienes que poner otro y la incógnita es qué viene después, porque si solo hay un descabezamiento, solo generas caos, un vacío de poder e inestabilidad".

De esta manera, cree que "desestabilizar" al pueblo iraní "puede ser parte del plan". "Al final no hay una posición definida y clara. Yo no pensaría en que esto es como Venezuela, quitas a Maduro y pones Delcy. Creo que Irán es bastante más complejo y delicado".

