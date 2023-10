El instituto de Jerez escenario de un ataque de un menor de 14 años asegura que "no detectó ningún" caso de 'bullying', sin embargo, compañeros y padres dicen que sí se sabía. Sobre esto, el exdefensor del menor Javier Urra señala en laSexta que los centros, en estos casos y "por principio", "tienden a decir que en su colegio no pasa nada y que no hay acaso".

No obstante, el también psicólogo experto en temas de 'bullying' halaga "la gran labor que han hecho los profesores". "A veces, los padres perciben que hay poca sensibilidad en los colegios contra el acoso escolar", añade. Lo cierto es que, añade Urra, "a veces, los profesores no son muy conscientes de esas realidades, globalizan o creen que no pasa nada".

Para el experto, el acoso escolar "está sucediendo, es innegable", pero los "colegios, por principio, tienden a decir que en su colegio no pasa nada y que no hay acaso". Por otro lado, expresa que, "a veces, los hechos son puntuales y el ser humano es subjetivo", y hay que analizar las características del atacante. "Yo sería cuidadoso porque hoy también podemos transmitir una culpabilidad a los chicos que supuestamente han acosado", enfatiza.

En cuanto a lo que pasará con el menor, Urra afirma que este chico ya ha cumplido 14 años y el juez "puede dejarlo en libertad, ponerle una amonestación, una medida de libertad vigilada o un internamiento". Algunos creen que los menores "son casi inimputables", pero de "14 a 16 años un chico puede estar privado de libertad" hasta "seis años de manera continuada".