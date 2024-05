María Penedo fue de las primeras periodistas que pudo hablar con la reina Letizia antes de que se hiciera público su compromiso con Felipe VI, y habló este sábado en exclusiva con laSexta Xplica sobre aquel día. "No se había hecho público el compromiso oficial, y me lanzo a llamarla. Mi sorpresa es mayúscula cuando me lo coge ella y se queda igualmente sorprendida. Se me ocurre decirle que soy periodista y le pregunto por el compromiso, y me dice que le disculpe pero que no me podía decir nada, pero muy amable conmigo", recordó Penedo, a lo que añadió que "ahí se quedo la primera llamada".

Así, la periodista señaló que fue "hacia las 19:00 horas se hace público el compromiso", y su "sorpresa" fue que la actual reina de España se lo "vuelve a coger". "Yo creo que su sorpresa es que la vuelva a llamar. La llamé esta segunda vez con la excusa de que me había dicho que estaba sobrepasada y me dijo que estaba sobrepasada pero de llamadas, que estaba encantada y feliz", relató la periodista, quien cree que, en ese momento, la reina Letizia "todavía no se había despojado de la capa de periodista". "Ese fue el momento en el que comenzó su nueva vida", subrayó.