Vox se niega a colaborar en el reparto entre comunidades de los 6.000 menores migrantes que han llegado a Canarias incluso amenazando al Partido Popular de romper con ellos en las comunidades donde gobiernan conjuntamente en el caso de que ellos acepten.

Una postura que ha provocado la indignación de Esther Ruiz: "Me gustaría empezar recordando que estamos hablando de menores, de niños. Hay que recordar que estamos obligados a cumplir el Ordenamiento de la Infancia de la ONU. Son menores que vienen de una situación horrorosa de hambre, miseria y hasta de muerte".

"El farol que se tira Vox, señor Abascal usted tiene que justificar su sueldo antes de romper todos los gobiernos. No lo van a hacer, pero tienen que hacerlo de cara al votante. Es lo más antipatriota que he visto, cuando Abascal se rompe la camisa con la bandera. Hay que ser conscientes que en esta distribución, evidentemente los servicios públicos se van a ver afectados, pero eso no es nuevo", ha añadido.