La exdirigente popular Celia Villalobos se ha mostrado totalmente clara a la hora de hablar de la política española actual: "Me fui porque no me gusta esta política de los tuits. La política es algo más serio". Además, ha expuesto su preocupación por la fragmentación que dice vivir la derecha en estos momentos.

"Me preocupa muchísimo el incremento de Vox, porque en este país no hay tres millones y medio de lo que la izquierda llama vulgarmente 'fascistas'", ha destacado Villalobos, que ha recordado que "en su momento votaron al PP y han estado ligados a lo que representa el partido".

La exministra también ha entrado a valorar las declaraciones de Cayetana Álvarez de Toledo, que ha acusado recientemente a laSexta de "hacer negocio con la erosión de la democracia". Villalobos ha recordado que ella siempre ha sido una "política muy activa" y los problemas que ha tenido por ello.

"Nunca me he callado, algunos problemas me los he buscado yo y otros me han venido. Creo profundamente en la libertad, y a mí no se me ocurre criticar de ningún medio de comunicación. Si hay algo que no me gusta, si me llaman pues no voy", ha manifestado la exdirigente popular.

No obstante, no ha querido entrar a opinar el papel de Álvarez de Toledo en el PP: "Sobre esa señora, con la que no he compartido nada, no tengo nada que decir. Pero mi partido sí me preocupa". Para Villalobos, el PP "tiene que volver a ser el centro", y ha afirmado que le gustaría ver "más manifestaciones públicas de los dirigentes del PP negando que se haya abandonado lo que siempre ha sido el PP".