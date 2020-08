Con el nuevo curso escolar a la vuelta de la esquina, son muchas las dudas de los padres sobre qué mascarilla es más adecuada para sus hijos o qué geles hidroalcohólicos deben llevar los niños en la mochila.

Boticaria García ha aclarado estas dudas en laSexta Noche, donde ha detallado todo lo que debe llevar un "kit básico" para la vuelta al cole en tiempos de coronavirus.

En primer lugar, ha explicado la farmacéutica, deben llevar las mascarillas, obligatorias a partir de los seis años, pero "no cualquier mascarilla: tiene que ser una mascarilla homologada y que cumpla la normativa UNE 0065", según ha precisado.

Dependiendo del colegio, ha añadido, los menores deberán llevar una o dos mascarillas de repuesto, teniendo en cuenta que las mascarillas higiénicas solo duran cuatro horas. Deben ir en una bolsita cerrada, preferiblemente de tela para que pueda transpirar y no proliferen hongos y bacterias.

Esta bolsita con las mascarillas debe ir, a su vez, dentro de otra bolsa: en esta introduciremos una botella de gel hidroalcohólico, que debe ser uno de los incluidos en la lista de Sanidad, más de un 70% alcohol.

"Los niños pueden utilizarlo pero a partir de los dos años", ha recordado la experta, que asimismo ha indicado que, en cualquier caso, pueden lavarse las manos con agua y jabón. "El abuso de los geles en niños pequeños puede generar dermatitis e irritación", ha alertado.

Por último, en esta bolsa debe ir también un paquete de pañuelos de papel, por si el niño tiene que estornudar, por ejemplo. Algunas escuelas, ha indicado Marián García, hay escuelas que han propuesto que los niños lleven riñoneras para tener todos estos elementos a mano.

Tallas de las mascarillas

Con respecto a la mascarilla, Boticaria ha señalado que "lo más importante es que las mascarillas sean adecuadas al tamaño del niño".

En este sentido, ha explicado que la norma UNE incluye tres tallas. "Las tallas oficiales dan poquita talla, yo recomiendo que la gente mire en la UNE 0065 cuáles son las tallas L, M y S, vea los centímetros y haga una prueba para el niño", ha avisado.

Además, ha lanzado otra advertencia: nada de bordar las mascarillas para marcarlas, ya que "la tela no se puede modificar". Por ello, recomienda poner el nombre del niño simplemente con un rotulador, en una esquina donde no vaya a ir la respiración. "La tela homologada no se debe tocar", ha insistido.