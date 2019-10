laSexta Noche ha entrevistado en exclusiva al prior del Valle de los Caídos en una sala de la Abadía. En cuanto se supo que el Gobierno de Pedro Sánchez quería exhumar a Francisco Franco, Santiago Cantera dijo que él nunca lo autorizaría. Su postura ha sido muy cuestionada, aunque finalmente no será decisiva.

El prior del Valle de los Caídos ha asegurado que "físicamente" no van a oponer resistencia a la exhumación del dictador, aunque recurrirán "al Constitucional porque es legítimo". Cantera defiende que "fuera de la legalidad" ni han "actuado" ni van a hacerlo.

Al ser preguntado por su desacato y la posibilidad de que el papa ordene su salida del Valle, el prior asegura que lo acatará: "La comunidad benectina es mi familia pero si me mandan a un monasterio en Guinea lo tendré que acatar. A Crisóstomo lo desterraron de Constantinopla y decía '¿qué podemos temer? ¿la muerte?'".

"En la vida y en la muerte somos del Señor. Sabía que abrazar a Cristo era hacerlo en su desnudez y en su cruz. En la vida espiritual todos los malos momentos me han ayudado a crecer", ha defendido Santiago Cantera.

Por último, el prior del Valle de los Caídos se ha querido defender frente a quien le tacha de franquista y ataca su postura respecto a la exhumación: "Me han acusado de muchas cosas, han puesto frases en mi boca que no he dicho. Una cosa es la fama y otra bien distinta es la honra. En fin, a Cristo también lo tuvieron por loco".

La exhumación, antes del 25 de octubre

Por otro lado, el Gobierno ha aprobado que Franco sea exhumado antes del 25 de octubre del Valle de los Caídos. El Ejecutivo no quiere agotar el plazo del 25 de octubre y baraja la exhumación del dictador entre el 19 y el 22 de este mes. El día y la hora se comunicarán a la familia con 48 horas de antelación.

La reacción de las víctimas

Los familiares de las víctimas del franquismo aplauden la medida del Gobierno y confiesan que sacar al dictador del Valle es un gran paso para la reparación. Eso sí, avisan que hay que cumplir con la Ley de Memoria Histórica y que los siguientes pasos son sacar a todas las víctimas republicanas fusiladas y enterradas en el Valle.

El recurso de la familia Franco

Por su parte la familia Franco ha recurrido la exhumación al Constitucional urgiéndole a contestar con celeridad sobre las medidas cautelarísimas solicitadas para paralizar la exhumación. Si no lo hace, acudirán al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Así será la exhumación

El recurso de la familia no paralizará la exhumación. En Al Rojo Vivo han explicado con este vídeo en realidad aumentada cómo será la inhumación de Franco, ya que cuando suceda sólo lo van a poder ver en directo los operaros que se encarguen de levantar la losa, un médico forense y familiares si así lo desean.