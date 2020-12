El humorista Millán Salcedo ha hablado en laSexta Noche sobre su relación con el también cómico Josema Yuste, con quien formaba el famoso dúo 'Martes y 13'. "Últimamente no nos veíamos demasiado. Es una pena porque hemos sido amigos desde jóvenes, y que diga por ahí que no éramos amigos… no lo puedo entender", ha lamentado Salcedo, que se ha mostrado dolido con esas declaraciones.

No obstante, asegura que le "echa de menos". "Aquel pasado nuestro tan precioso, y con lo que nos reíamos… no hay que faltar a la verdad. Yo sí soy amigo suyo, y no lo olvidaré nunca", ha explicado el humorista, que ha afirmado además que nunca va a encontrar a una pareja como él.