El exministro de Industria Miguel Sebastián se ha vacunado este sábado contra la vacuna del coronavirus, y en laSexta Noche ha contado cómo ha sido su experiencia en el Wanda Metropolitano, estadio del Atlético de Madrid reconvertido en centro de vacunación masiva en la capital. "Me habría gustado que hubieran vacunado a familiares y amigos que tienen más de 80 años y que todavía están sin vacunar, pero por mi parte no puedo pedir más. Aunque esto no está muy bien organizado", ha apuntado el exdirigente.

"He estado una hora esperando", ha señalado Sebastián, que no obstante ha reconocido que "es verdad que por la mañana se acumulan menos retrasos que por la tarde". Aun así, ha señalado que no le "parece de recibo que en una capital de Europa a la gente se la trate así; gente de una cierta de edad a la que se le haga hacer horas de cola con lluvias, con calor, de pie... para poner una vacuna que, si se organizara bien, sólo tendrían que esperar 15 o 10 minutos".

Tras la vacunación, que ha sido con AstraZeneca, Sebastián ha asegurado que no ha notado nada. "Me dijeron que me tomara un Paracetamol antes y después, pero no lo he hecho y aquí sigo, perfectamente. Y con AstraZeneca, que ha sido todo un éxito en Reino Unido, donde se han vacunado millones de personas con esta vacuna y hay que quitarle el miedo a esta fórmula", ha señalado.