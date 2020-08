En las últimas semanas, los contagios por coronavirus se están disparando en toda España. Si bien, la región más afectada continúa siendo la Comunidad de Madrid, que está detectando, aproximadamente, un tercio de los positivos totales.

El economista Miguel Sebastián ha lanzado una advertencia en una entrevista en laSexta Noche sobre la situación pandémica de esta autonomía. "Podemos tener un problema serio en septiembre si esto no se ataja con contundencia en las próximas semanas", ha apuntado.

El entrevistado ha recordado, además, que tras el fin del estado de alarma y la llegada de la nueva normalidad "sorprendía que en Madrid no hubiera rebrotes y sospechábamos que no se estaban haciendo test o que la información no se manejaba apropiadamente".

"Madrid, como pasó antes en Barcelona y Zaragoza, tiene un problema serio. No creo necesariamente que (los contagios) estén afectando a los distritos con una renta per cápita más baja, sino que se está generalizando", ha sentenciado Miguel Sebastián al respecto.

Asimismo, ha situado el transporte público como uno de los problemas en estos momentos. A su juicio, aunque sea verano, tendrían que aumentar la frecuencia de trenes y autobuses porque aunque "tenga un coste, es mayor el coste que supone que se extienda la enfermedad".