Miguel Ángel Revilla ha dicho que le "indigna cuando en los parlamentos de España, cuando hay que hablar de proyectos de futuro, se siga hablando de ETA". "ETA no existe, más allá de que haya unos herederos políticos que han renunciado a las armas. Que no han pedido perdón, muy mal, pero son un partido legal", ha señalado.

"Yo les prefiero en el Parlamento, que cuando tenía que mirar el coche con un espejo, que todavía tengo las rodillas con un callo. porque todavía no llevaba escoltas. Y yo he aparecido señalado por ETA y yo he ido a dar la cara a todos los entierros del País Vasco. A mí nadie me va a dar lecciones de lo beligerante que ha sido mi partido y yo personalmente con ETA, pero ya no existe afortunadamente", ha expresado el presidente de Cantabria.

Asimismo, Revilla ha afirmado que "parece que hay algunos a los que les interesa todavía remover este tema porque les dio muchos votos a muchos partidos". "Olvidémonos de esa historia", ha reclamado, al tiempo que ha defendido que "Bildu es un partido legal y tienen una representación parlamentaria". "Yo les prefiero allí que como estaban antes muchos de ellos con las pistolas, pegando tiros en la nuca o poniendo bombas", ha manifestado el líder del Partido Regionalista de Cantabria.