Miguel Ángel Revilla habla sin pelos en la lengua de Juan Carlos I. "Ha sido la mayor decepción de mi vida", confiesa a José Yélamo en laSexta Noche, a la vez que critica a Felipe González, José María Aznar o Mariano Rajoy por su postura frente al emérito.

"¿Un periodo ejemplar de tu vida te salva de las tropelías que puedas hacer luego? No lo puedo entender", explica el presidente de Cantabria.

Para Revilla, "nadie da nada si no hay algo a cambio", en referencia de las informaciones de Juan Carlos I, por quien ha tenido "un aprecio enorme". "Cuando esos hechos que he aplaudido, son sustituidos por otros, estaría bueno que me pareciera bien", critica.

"Me da igual lo que haga, salvo que viniese aquí a devolver lo que tiene fuera, a pedir perdón. Si viene, no hace ningún favor al hijo", zanja Revilla, que elogia a Felipe VI, a quien califica como "un tío serio".