Muchos conectan a Miguel Ángel Muñoz con UPA Dance, la serie en la que le vimos dándolo todo y sí, muchas veces sin camiseta. El propio actor bromea acerca de ello en su paso por laSexta Noche, hablando también de la nueva serie que está en camino: UPA Next.

¿Habrá un cameo de Muñoz en esta serie? El actor reconoce que están "en conversaciones" después de darse una llamada de teléfono. "Me tienen que contar de qué va. Si la trama es interesante, me quito la camiseta, y si no lo es también estaré un capítulo y ya está", confiesa.

Junto a Verónica Sanz y José Yélamo, Miguel Ángel Muñoz recuerda sus momentos como cantante junto a Beatriz Luego, mostrándose "orgulloso" de esa faceta de su carrera.