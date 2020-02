Matías Prats ha definido la noticia de los atentados de las Torres Gemelas como la "más terrible de todas por el impacto visual que estaba produciendo en todos los espectadores, por la repercusión que suponía en el ámbito global y por la cantidad de mortandad".

"Cada vez que lo ves te lleva a revivir esa situación, el dramatismo tan enorme que supuso, mi conversación con el nunca olvidado Ricardo Ortega, el ir consumiendo una etapa más dramática que la anterior, el tratar de reconducir todo sin saber qué es lo que estaba ocurriendo hasta que después de un par de horas que llegaron Ernesto Sáenz de Buruaga y Jesús Hermida y este último sentenció: 'EEUU está en guerra y todavía no sabe contra quién, pero está en guerra'", ha relatado el periodista.

Ricardo Ortega falleció tres años después del 11S, en 2004, asesinado durante un tiroteo en Haití. Iñaki López le ha puesto las imágenes del informativo en el que Matías Prats se despidió de su gran amigo el 9 de marzo de 2004, algo que ha emocionado al presentador de Antena 3.

"Hoy me van a permitir que tenga unas palabras para mi compañero Ricardo Ortega. Te voy a extrañar. Fíjate si siempre sentía admiración por ti que nunca me importó que me dejaras empequeñecido ante tus conocimientos, tu versatilidad, tu valor. Ricardo, la otra torre. Adiós, amigo", fueron las palabras que Matías Prats dedicó a Ricardo Ortega.

Tras ver las imágenes, a Matías Prats le ha costado articular palabra. "Yo he conocido posteriormente a sus padres y a su familia. Perderle tan joven, ya no a un compañero, sino a un hijo, a un hermano... te pones en la situación de ellos y vuelves a sentir un gran dolor y un gran vacío porque era un periodista colosal, fantástico, maravilloso", ha expresado el presentador de informativos de Antena 3.