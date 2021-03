Margarita Robles ha hablado en laSexta Noche sobre la polémica por la llegada de turistas a España, mientras los españoles no se pueden mover de su Comunidad Autónoma. La ministra de Defensa ha señalado al respecto que "en el ámbito europeo no hay una autonomía como la que puede haber dentro del ámbito interno, y el cierre de fronteras no solo corresponde a un país determinado de la Unión Europea".

"Nosotros no podemos tomar ese tipo de decisiones, pero también es verdad que los ciudadanos extranjeros que vienen a España tienen las mismas limitaciones que tenemos los españoles cuando están aquí", ha destacado Robles, a lo que ha añadido: "No se puede decir que porque venga un francés ya lo hace sin mascarilla y sin guardar las distancias de seguridad, o que puede hacer lo que quiera, porque tiene las mismas limitaciones".

En lo referente a la gestión de la pandemia por parte del Gobierno, la portavoz del Ministerio de Defensa ha afirmado que "siempre hay que hacer autocrítica". "Esta pandemia está atravesando el mundo entero. Ojalá todos supiéramos cómo iba a evolucionar el virus. Cada día aprendemos. Naturalmente cometemos errores y cuando lo hacemos hay que reconocerlo", ha manifestado.